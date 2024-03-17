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Ağaç dallarına takılan güvercini itfaiye kurtardı

Ajans Haberleri
  • 17.03.2024 17:26
  • Giriş: 17.03.2024 17:26
  • Güncelleme: 17.03.2024 17:26
Kaynak: İHA
Ağaç dallarına takılan güvercini itfaiye kurtardı

Adıyaman’da, bir ağacın dallarına ayağındaki ipten dolayı takılan güvercin itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman merkez Sıratut Mahallesi 902 Sokak içerisinde bir güvercinin ağacın tepesinde çırpındığını gören yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri ayağındaki ipten dolayı dallara takılan güvercin için ağaca tırmandı.

Bulunduğu yerden indirilen güvercin ayağındaki ipinde çıkarılması sonrası itfaiye ekiplerince serbest bırakıldı. 

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