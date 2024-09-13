Ağaç katliamını engellemek isteyen Reşit Kibar'ın katledilmesini protesto eden Akyüz ile Kibar tutuklandı

Hopa'da Reşit Kibar'ın öldürülmesinin ardından yapılan eylemlerden gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla bırakılan SOL Parti Hopa İlçe Örgütü üyesi Mutlu Akyüz ile Yıllar Kibar tutuklandı.

Akyüz ile Kibar tutuklanarak Artvin Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

SOL Parti'den yapılan sosyal medya paylaşımında ise karara tepki gösterildi. Paylaşımda, "Susturamazsınız! Hayatımıza kast eden yağmacı katillere karşı sıkılmış bir yumruk gibi birleşip, Metin oluruz, Reşit oluruz ayağa kalkarız!" denildi.

NE OLMUŞTU?

3 Eylül Salı Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesine karşı ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açılmıştı, saldırıda Reşit Kibar isimli yurttaş yaşamını yitirmiş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Silahlı saldırıya ilişkin Muhammet Ustabaş ve F. M gözaltına alınmış, daha F.M. serbest bırakılırken, Muhammet Ustabaş hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Söz konusu saldırı kentte büyük tepki çekmiş ve protesto edilmişti. Protestolar nedeniyle gözaltına alınanlar olmuştu.