"Ağaç kesildi" iddiasıyla ilgili soruşturma: Suavi'den açıklama geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, sanatçı Suavi'nin, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki arsasında kesildiği iddia edilen ağaçlarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Suavi'nin ilçedeki arazisinde bulunan yapılar ve yeşil alanların durumuna ilişkin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan incelemede, Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projeye göre bahçede bulunması gereken 40 ağacın kesildiği öne sürüldü.

AĞAÇLARIN KORUMA ALTINA ALINDIĞI PAYLAŞILMIŞTI

Sanatçı Suavi, avukatları aracılığıyla yaptığı açıklamada, ağaçların yerlerini gerekli zirai teknikler kullanılarak değiştirildiğini ve bu ağaçların bizzat kendisi tarafından koruma altına alındığını aktarmıştı.

Suavi, 'imar affı bekleyen rant çeteleri' tarafından hakkında karalama kampanyası başlatıldığını belirterek iddiaları yalandı.

SUAVİ'DEN İDDİALARA YÖNELİK İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabı X üzerinden, birkaç ayrı paylaşımla açıklama yapan Suavi, şunları kaydetti:

"Hakkımda yeni bir “karalama” kampanyası başlatıldı. Kaçak yapılardan “imar affı” beklentisiyle rant elde etmeye çalışan bir avuç menfaat çetesi de dahil, bu yalan ve düzmece haberlere yarın avukat dostlarımın da aracılığı ile gerekli yanıtlar verilecektir. Bir haberde utanmadan yazılmış. “foseptik varmış ve dereye akıyormuş.” Evet var! Ama gidin yerinde bakın hala orada. 20 yıl önce C40 perde betonla yaptırdığım %100 sızdırmasız foseptik. Her yıl 3-5 kez vidanjöre ücretle çektirdiğimiz. Yalan söyleyen o foseptiğe düşsün mü?

"LEGAL İŞ YAPANLARA KUMPAS KURMAK ÖYLE Mİ?"

Bu süreç; karşımdaki %100 kaçak bu yapının yıkım kararının ardından başladı. Hem Belediye, hem mahkeme “yıkılacak” dediği için, kaçak ev lobisi birlikte saldırıya geçti. İşte bu yalan kampanyasını tetikleyen %100 kaçak o 3 katlı yapı ve Belediyenin mahkeme kararıyla ilk yıkım uygulaması. İmar affı diye mantar gibi bittiniz her yerde ve sonra legal iş yapanlara kumpas kurmak öyle mi?

Yalan habercilik iğrenç ve seviyesiz bir uygulamadır. Basın etiğiniz, kişiliğiniz ve haysiyetiniz varsa itham ermeden önce muhataplarına, yani bana, müteahhite bir sorun. İkna olmazsanız da gereğini o zaman yapın. Ama bizim cephemizden hepsinin kanıtı da yanıtı da var.

"BİZ YALNIZCA ARSA SAHİBİYİZ"

Son olarak; ben o araziyi 2000 yılında satın aldım, yeni değil. 24/25 yıllık mülkiyet. Tescilli, endemik tek ağaç da, imar da yoktu. İmar, 2016-17 gibi geçmiş, haberimiz de yoktu. İnşaat kararımız ise 2 yıllık. Biz orada yaz kış 15 yıl yaşadık. Kızım orda doğdu. Ağaçlar da bizim.

Gönül hatırlattı. Bu evler %50 kat karşılığı ortak yapılan evlerdir. Müteahhidi vardır. Biz yalnızca arsa sahibiyiz. Yani; istisna bir durum yok. Süreç sonu oradaki yaşantımız devamlı olmasa da sürecektir. Dedim ya kızımın doğduğu yer orasıdır ve toprağı ile bağı kopmayacaktır."