"Ağaç kesildi" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı: Suavi'ye para cezası verildi

Ünlü sanatçı Suavi'ye, Bodrum'da bulunan arazisinde 37 ağacın kesildiği iddiasıyla 47 bin TL para cezası verildi.

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, Suavi'ye ait arazide gerçekleştirdiği incelemelerde Bodrum Belediyesi’nin onayladığı projede yer alan ’ağaç rölöve paftası’na göre korunması ve taşınması gereken ağaçların kesildiğini tespit etti.

İncelemeye göre 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın ise korunması gerekirken yok edildiği belirlendi. Arazinin kuzeybatısında bulunan park alanında da ağaçların kesildiği ve yalnızca bir zeytin ağacının bırakıldığı tespiti yapıldı.

Ağaç kesilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasının ardından Suavi, ağaçların yerlerini gerekli zirai teknikler kullanılarak değiştirildiğini ve bu ağaçların bizzat kendisi tarafından koruma altına alındığını söylemişti.

Suavi, 'imar affı bekleyen rant çeteleri' tarafından hakkında karalama kampanyası başlatıldığını belirterek iddiaları yalanlamış ve "Ben o araziyi 2000 yılında satın aldım, yeni değil. 24/25 yıllık mülkiyet. Tescilli, endemik tek ağaç da, imar da yoktu" açıklamasında bulunmuştu.

Suavi, sosyal medya hesabından da şu açıklamayı yapmıştı: