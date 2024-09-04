Ağaç kesimine direnen halka ateş açılmıştı: YAPISOY Beton, projeden çekildi

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesi için ağaç kesimini engellemek isteyen köylülerin üzerine ateş açıldı.

Olayda 46 yaşındaki Reşit Kibar isimli yurttaş yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Artvin Valiliği saldırıya ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Reşit Kibar'ın öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasının ardından YAPISOY Beton projeden çekildiğini açıkladı.

Yapı-Soy Beton, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla projeden çekildiğini duyurdu:

"03.09.2024 tarihinde Cankurtaran mevkiinde yaşanan acı olay bizi ve tüm Artvin halkını derinden üzmüştür. Bir insan hayatının herşeyden kıymetli olduğunu, bir insanın öldürülmesinin kabul edilmezliğini ifade ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sevenlerine ve kederli ailesine başsağlığı, bu müessif olayda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Hiç bir maddi faaliyetin insan hayatından değerli olmadığına olan inancımız devam etmektedir. Yaşananlar nihayetinde projeden çekiliyoruz."

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NE OLMUŞTU?

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran bölgesinde mesire alanı projesi için orman kesimi yapmak isteyen şirket dün (3 Eylül) sabah saatlerinde alana gitmişti. Bölge halkı, kesimi engellemek istemiş, müdahale sırasında arbede yaşanmıştı.

Muhammet Ustabaş, Fikret Merttürk'e ait tabancayla köylülerin üzerine silahla ateş açmıştı.

Saldırıda köylülerden Reşit Kibar, Ersan Koyuncu ve Gökhan Koyuncu yaralanmıştı. Yaralılar Hopa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Ağır yaralanan Reşit Kibar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheliler Muhammet Ustabaş ve Fikret Merttürk yakalanarak gözaltına alınmıştı. Köylüler ifadelerinde, saldırının jandarmanın gözü önünde olduğunu, jandarmanın olay boyunca araçtan inmediğini ve köylülerin talebine rağmen Reşit Kibar'ı hastaneye götürmediklerini söylemişti.

Yaşananların ardından Artvin Hopa’da ve Ankara’da yurttaşlar yaşamını yitiren Reşit Kibar için sokağa çıkmıştı. Artvin’de basın açıklaması sonrası Hopa Batum uluslar arası karayolu trafiğe kapatılmıştı.