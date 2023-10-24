Ağaç otomobilin üzerine devrildi

Bursa’da yol kenarındaki ağacı budayan ekipler düşme noktasını hesaplayamayınca ağaç park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Olay Nilüfer ilçesine bağlı Fethiye mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarındaki çamlık parkta ekipler ağaçların bakımı için budama yapmaya başladı.

Bu esnada gövdesi çürük olan bir ağaç budama esnasında gövdesinden kırıldı.

Park halindeki otomobilin üzerine devrilen ağaç araçta maddî hasar oluşmasına sebep olurken, şans eseri olay yerinde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.