Ağaç süsleyen öğrencilere gericilerden saldırı girişimi

Haber Merkezi

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde (YTÜ) yılbaşı ağacı gerginliği devam etti. Davutpaşa Kampüsü’nde "yıldızlı ağacın" süsleri, gece yarısı güvenlik tarafından söküldü. Süsler, öğrenciler tarafından yeniden asılmak üzere toplandı.

Toplanan süsler, tekrar "yıldızlı ağaca" takıldı. Öğrenciler, "Cihatçılar gidecek biz kalacağız", "Cihatçı baksana kaç kişiyiz saysana" sloganları attı.

Diğer yandan ağaç süsleyen öğrencilere gericiler saldırı girişiminde bulundu. Başarılı olamayan gericiler ağaç süslenmesini protesto etmek için namaz kıldı, sonra ağaç süsleyen öğrencilere tekrar saldırı girişiminde bulundu.