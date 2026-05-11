Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik operasyon: 12 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar ve adliyeye sevk edilen 24 kişiden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 8 Mayıs Cuma günü operasyon düzenlenmişti.

Düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Bugün adliyeye sevk edilen 24 kişinin işlemlerinin ardından ise 12 kişi tutuklandı, 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hafta sonu adliyeye sevk edilen 7 kişiden biri ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir kişi savcılıktan serbest kalmıştı. 5 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Böylece soruşturma kapsamında toplam 12 kişi tutuklanırken; biri ev hapsi, 17’si yurt dışına çıkış yasağı olmak üzere toplam 18 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bir kişi ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.