Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’ye yönelik operasyonda 4 kişiye adli kontrol, 20 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar ve adliyeye sevk edilen 24 kişiden 4'ü için adli kontrol istenirken, 20'sinin tutuklanması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 8 Mayıs Cuma günü operasyon düzenlenmişti.

Düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı.