Ağaç yerine GES dikecekler

Sabancı Holding’e bağlı Enerjisa, Çeşme’de kamunun ağaçlandırmak üzere ayırdığı tarım arazisine 18 binden fazla güneş paneli kurmak istiyor. Proje alanı yalnızca tarım toprağından ibaret değil, aynı zamanda doğal sit sınırları içinde kalıyor.

Şirket, mevcut rüzgar enerji santralına (RES) yardımcı kaynak olarak GES kurmak üzere çevresel etki değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulundu. Santralın yerleştirileceği toplam 5,8 hektarlık alan, Çevre Düzeni Planı’nda “ağaçlandırılacak alan” olarak tanımlanıyor. Ayrıca, bu alanların tamamı tarım arazisi niteliği taşıyor. Üstelik proje alanı doğal sit alanı ilan edilmiş bölgelerle çakışıyor. Bölgede aynı zamanda hayvancılık faaliyetleri yürütülüyor. Yakın çevrede Alaçatı, Musalla ve Ovacık gibi yerleşim yerleri bulunuyor. GES alanı bazı evlere sadece 45 metre mesafede. Projenin teknik belgelerinde enerji üretimi “çevresel performans artışı” olarak sunuluyor. Ancak aynı belgeler, alanların tarıma elverişli topraklar olduğunu açıkça belirtiyor. Tarım alanı, doğa ve halkın ortak kullanım hakkı, kâr uğruna gözden çıkarılıyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında, aynı bölgede Sabancı Holding’e bağlı Vega Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. tarafından yürütülen “Çeşme Rüzgar Enerji Santralı Yardımcı Kaynak GES” projesi kapsamında yapılmak istenen halkın katılım toplantısı, bölge halkının tepkisiyle iptal edilmişti. Yurttaşlar, bölgenin tarımını, zeytinliklerini ve hayvancılığını korumakta kararlı olduklarını açıklamıştı. Projeye karşı çıkan yurttaşlar, sermayeye değil toprağa sahip çıkacaklarını vurgulamıştı.