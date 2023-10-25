Ağaca çarpan araçtaki baba ile oğul öldü

Burdur'un Bucak ilçesinde taklalar atıp, ağaca çarpan hafif ticari araçtaki sürücü Oğuzhan Tutumlu ile babası Hasan Hüseyin Tutumlu, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya- Burdur kara yolu Korkuteli Kavşağı'nda meydana geldi. Oğuzhan Tutumlu yönetimindeki 07 TBL 45 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, taklalar atarak ağaca çarptı.

İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibinin yanı sıra Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımı ile ekiplerin araçtan çıkardığı sürücü Tutumlu ile babası Hasan Hüseyin Tutumlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.