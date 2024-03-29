Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da, yol kenarındaki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Samet Ejder (36), hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde, Şanlıurfa-Diyarbakır yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi.
Kent merkezine doğru seyreden Samet Ejder'in kullandığı 38 AIA 719 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptı.
Yaralanan sürücü, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.