Ağaca çarpan motosikletli hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Adana’da ağaca çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Sezai Karakoç Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Cemil Köseoğlu idaresindeki 01 AZA 072 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvar üzerindeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Köseoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.