Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir’in Gaziemir ilçesinde ağaca çarpan otomobilin 27 yaşındaki sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saatlerinde Akçay Caddesi’nde meydana geldi. Onur Türkol (27) idaresindeki 35 CJZ 286 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Onur Türkol, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Durumunun ağır olduğu belirlenen sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Türkol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Türkol’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.