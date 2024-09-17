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Ağaca çarpan otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü

Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptıktan sonra takla attı. Tarlaya devrilen sürücü ölümden döndü.

Ajans Haberleri
  • 17.09.2024 23:48
  • Giriş: 17.09.2024 23:48
  • Güncelleme: 17.09.2024 23:48
Kaynak: İHA
Ağaca çarpan otomobil takla attı, sürücü ölümden döndü


Kaza, Alaca-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa O. yönetimindeki 41 SR 268 plakalı otomobil Koçhisar köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Savrulmaya başlayan otomobil tarla içindeki ağaca çarptıktan sonra takla attı. Yaklaşık 85 metre sürüklenen otomobil daha sonra tarlaya devrildi. Ölümden dönen sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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