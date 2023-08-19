Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı öldü

İzmir'in Tire ilçesinde yoldan çıkıp, şarampoldeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Erol ile yanındaki arkadaşı Niyazi Özsoy, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Tire'nin Yeğenli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş ilçesinden Tire yönüne giden Fatih Erol'un kullandığı 35 HAC 61 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp, şarampoldeki ağaca çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde otomobilde sıkışan Erol ile yanındaki arkadaşı Niyazi Özsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Fatih Erol ve Niyazi Özsoy’ın cenazeleri, incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. İki arkadaşın Ödemiş'teki hayvan pazarından dönerken kaza yaptıkları belirtildi. Kaza sırasında bagajda olduğu belirlenen 2 keçi ise yara almadan kurtuldu.