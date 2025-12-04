Giriş / Abone Ol
Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 04.12.2025 12:38
  • Giriş: 04.12.2025 12:38
  • Güncelleme: 04.12.2025 12:38
Kaynak: DHA
Fuat SERTDEMİR/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Alper Atıcı (28) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Sütlüce mevkisinde meydana geldi. Alper Atıcı’nın kontrolünü yitirdiği 17 AAV 643 plakalı otomobil, Gelibolu’dan Eceabat yönüne giderken yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Alper Atıcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

