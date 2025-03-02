Ağaca çarpıp takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Adem AKALAN- Aysu DURSUN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da takla atan hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Karabağlı (76), yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi Gazi Bulvarı’nda, havalimanı- üniversite istikametinde meydana geldi Hüseyin Karabağlı’nın kontrolünü yitirdiği 35 GV 719 plakalı hafif ticari araç, önce yol kenarındaki palmiye ağacına ardından takla atarak refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışan Karabağlı'yı 15 dakikalık çalışmayla çıkardı. Hüseyin Karabağlı, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabağlı'nın hayati tehlikesi bulunmazken, trafik polisleri, kapanan yolda güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor. (DHA)

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