Ağacın altında kalarak vefat etti

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde ağaç kesimi sırasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Gölyaka ilçesi Bakacak köyü Alt Mahallede ağaç kesimi sırasında 66 yaşındaki Latif U. isimli şahıs ağacın altında kaldı. Çevredekilerin olayı görmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlıkçılar şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.