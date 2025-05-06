Ağaçkakan’dan yeni albüm: Gölge

Türkçe rap sahnesinin önce gelen isimlerinden Ağaçkakan, yeni albümü Gölge ile dinleyicilerini karanlık ve hareketli bir yolculuğa davet ediyor.

Kurgusu ve fikri ile önceki çalışmalarından farklı olan bu albüm, uzun süredir üzerinde çalışılan bir serinin ilk bölümü niteliğinde. Türler arasında gezinen yenilikçi prodüksiyonu ve otobiyografik unsurlar taşıyan anlatımıyla Gölge, Ağaçkakan’ın iç dünyasına açılan kapılardan biri.

Albümün prodüksiyon sürecinde Ağaçkakan’a uzun yıllardır birlikte çalıştığı prodüktör Çağrı Özer eşlik etti.

Mart ayında yayımladığı “Upuzun Uçurum” parçasının ardından gelen albüm, çıkış parçası “Aklımda Berbat Bir Fikir Var” ile birlikte 4 Nisan’da tüm dijital platformlarda yayımlandı. Ağaçkakan’ın bu karanlık ve çok katmanlı yolculuğuna eşlik etmek isteyenler için albüm lansmanı, 9 Mayıs’ta Salon IKSV’de!

Biletler satışta:

http://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/agackakan-salon-iksv-konser-biletleri/7974332

AĞAÇKAKAN KİMDİR?

Gerçek adıyla Burkay Yalnız, müzik yolculuğuna 2004 yılında başlayan Ağaçkakan, Türkçe rap sahnesinde deneysel tarzıyla öne çıkan bir isim. 2009’da Eskişehir’de ülkenin bağımsız müzik sahnesinde önemli bir yer edinmiş kolektif M4NM’i kuran Ağaçkakan, 2013 ve 2014’te yayımladığı kısaçaların ardından 2017’de ilk albümü A Naşkvit’i çıkardı. Solo projelerinin yanı sıra roadside.picnic, Sahtekar ve heranherşeyolabilir gibi oluşumlarda da yer aldı.

Son konserlerinde Ağaçkakan’a sahnede Çağrı Özer (elektro gitar), Cem Konuk (bas gitar) ve Yağız Nevzat İpek (davul) eşlik ediyor. Yeni albümle birlikte sanatçı, drum & bass, breakbeat ve UK garage gibi türleri de içeren yeni bir müzikal evren sunuyor.