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Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Güncel
  • 22.11.2024 05:00
  • Giriş: 22.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 22.11.2024 05:00
Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Fotoğraf: DHA

Haber Merkezi

Hava sıcaklığının düşmesiyle birçok kentte lodos meydana geldi. Bursan Osmangazi’de Millet Bahçesi'ndeki halı sahanın telleri ve çevrede bulunan bazı ağaçlar devrildi, inşaat iskelesi park halindeki araçların üzerine düştü.

Yaşanan olumsuzluklarda yaralanan olmazken, Valilik uyarılarda bulundu. İstanbul Sultangazi’de de inşaat halindeki bir binanın çatısı uçtu. Olayda ölen olmadı. Bakırköy'de ise apartmanın bahçesindeki ağaç park halindeki 2 aracın üzerine devrildi.

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