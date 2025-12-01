Ağaçlar devrildi, seralar zarar gördü

Haber Merkezi

Antalya’da önceki gün etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Ana arterlerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde ani bastıran sağanak nedeniyle birçok kişi ıslanmamak için poşetleri yağmurluk gibi kullanırken, bazı noktalarda su birikintileri kaldırım seviyesine ulaştı.

Yağışın akşam saatlerinde de etkisini sürdürdüğü kentte, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 308 Sokak’ta yaklaşık 10 metrelik bir ağaç, köklerinin yumuşamasıyla devrilerek park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Devrilen ağaç, çarpmanın etkisiyle bir apartmanın giriş bölümüne yaslandı. Olay sırasında sokakta kimsenin bulunmaması olası yaralanmayı önledi.

Mersin’in Anamur ve Bozyazı ilçelerinde sabaha karşı çıkan 2 hortum evlere, işletmelere ve seralara zarar verdi, ağaçları devirdi. Hortum nedeniyle bazı ağaçlar da devrildi. Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle Tuzla Çayı’nın taşması sonucu, tarım arazileri ile bazı binaları su bastı.