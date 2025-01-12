‘Ağaçlar rüzgârda devrildi’ savunması

Ankara Ulus’ta bulunan tarihi gar, 30 Ekim 1937’de hizmete açıldı. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Başkent’in giriş kapısı olarak kullanılan tarihi Ankara Garı, AKP iktidarında darbe üstüne darbe yedi.

2016 yılında, Yap-İşlet-Devret modeli ile Kolin-Cengiz-Limak ortaklığına inşa ettirilen Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın gölgesinde bırakılan tarihi gar, yıllar itibarıyla giderek daha da atıl duruma getirildi.

Ankara Garı’nın ön bölümünde bulunan ve “Gar’ın ön bahçesi” olarak değerlendirilen alandaki ağaçlar, 23 Ağustos 2024 tarihi gecesi ansızın kesildi. Yerlerinden sökülen ağaçların yerine elektrikli araçlar için şarj istasyonu kuruldu. BirGün’ün gündeme getirdiği ağaç katliamı, Meclis gündemine taşındı.

MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Milletvekili Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

• Tarihi Ankara Garı’nın önünde kesilen ağaçların tahmini yaşı, miktarı ve türleri nedir? Ağaçların kesilmesi yerine nakillerinin yapılması neden düşünülmemiştir?

• Kesilen ağaçlar için herhangi bir kurumdan izin alınmış mıdır? Alınmış ise hangi kurumdan alınmış, başvurusu ne zaman sonuçlanmıştır?

• Ağaçların kesimiyle oluşturulan yeni şarj istasyonunun projesi ne zaman yapılmıştır? Maliyeti nedir?

BAKAN’DAN YANIT

Karasu’nun önergesine yanıt veren Bakan Abdulkadir Uraloğlu, elektrikli şarj istasyonunun ağaçların yerine değil, “Halka açık otopark bölümüne” kurulduğunu iddia etti. Bakan Uraloğlu, Tarihi Ankara Garı’nın yeşil alanında bulunan ağaçların kesilmediğini, “Olumsuz hava şartları nedeniyle” devrildiğini savundu. Ayrıca Uraloğlu, ağaçların anıt ağaç statüsünde bulunmadığını ve tescilli olmadığını da belirtti.

DOĞA DÜŞMANLIĞI

Bakan’ın yanıtını BirGün’e değerlendiren Karasu, “Ağaçların rüzgârlı ve yağışlı havalarda devrildiği iddia ediliyor oysa fotoğraflar hiç de onu söylemiyor. Ağaçlar kesilmiş. Üstelik Tarım İl Müdürlüğü’ne başvurulmuş. Peki il müdürlüğü mü onay verdi?” diye sordu. Uraloğlu’nun yanıtını, “Her zaman olduğu gibi, doğruları söylemeyip beceriksizliklerine kılıf bulmakta çok mahirler” şeklinde yorumlayan Karasu, “Bu ağaçlar tedavi edilemez miydi? Tarih ve Doğa düşmanı bu zihniyeti, Kaz Dağları’ndan, Akbelen'den ve Gezi Parkı’ndan çok iyi tanıyoruz. Sizin yeşil sevdanız, Amerikan dolarından ibarettir. Engelli bireyler için şarj istasyonunu kurduklarını iddia ediyorlar. Şarj istasyonları da elbette önemlidir ancak o çevrede kurulacak yer bitti de bula bula tarihi özelliği olan, tarihe tanıklık etmiş gar binasının öndeki ağaçları keserek mi yer açtınız?” dedi.