Ağaçlara ve duvara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Gülgün AKYOKUŞ/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’nın Seydikemer ilçesinde, yol kenarındaki ağaçlara ardından da evin duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü Arda Özcan (19), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Kıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Seydikemer’den Saklıkent yolu üzerinden Kadıköy yönüne giderken Arda Özcan'ın kontrolünü kaybettiği 48 AJV 964 plakalı kamyonet, önce yol kenarındaki ağaçlara daha sonra da evin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Özcan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Özcan, Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arda Özcan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

