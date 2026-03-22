Ağaçları korumak kamusal görevdir

İstanbul Sarıyer Uskumruköy’de, Arıköy Sitesi çevresinde yürütülen inşaat faaliyetleri nedeniyle bölgedeki ağaçların kesilmesine karşı yurttaşların tepkisi büyüyor.

Arıköy Kent Hakkı Savunucuları “Arıköy; bir zamanlar kumul, bataklık ve neredeyse çöl niteliğindeki bir alanın, İTÜ’lü öğretim üyelerinin emeğiyle ağaçlandırılarak yaşanabilir hale getirildiği özgün bir yerleşimdir. Sorun şudur: Site çıkışında, ulaşım bakımından daha erişilebilir bir yerde alternatif varken, neden özellikle site içindeki ağaçların bulunduğu alan hedef alınmaktadır? Neden toplu taşıma açısından elverişsiz, taşkın ve zemin sorunları taşıyan alanda ısrar edilmektedir?” diye soruldu.

Ağaçların kesilmemesi için yapılan eylemlerde çocukların hazırladığı dövizlerin bile CİMER’e şikayet edildiği ifade edilen açıklamada şöyle devam edildi:

“Şikâyet üzerine jandarmanın gelerek pankart ve yazıların indirilmesini istemesi; indirilmemesi halinde ‘halkı kin ve nefrete sevk’ benzeri suçlamaların gündeme gelebileceğini belirtmesi, hukukun ve kamu gücünün hangi yönde işletildiğini göstermesi bakımından son derece kaygı vericidir. Doğayı hedef alan rantçı, inşaatçı kafaya müdahale edilmemesinin sorgulanması gerekir. Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo nettir: Yeni rejim inşasında yalnızca laikliğe değil, ağaca da yer yoktur. Sorun yalnızca bir ibadet alanı meselesi değildir; mesele, kamusal yararın yerine siyasal simge üretiminin geçirilmesi, doğanın yerine betonun konulmasıdır. Arıköy’de kesilmek istenen ağaçlar, aslında laik yaşamın, müşterek alanların ve kamusal aklın kökleridir. Ağaçları korumak kamusal bir görevdir.”