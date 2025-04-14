Ağaçlarını ilaçlamak istedi, devrilen traktörün altında kalıp ağır yaralandı

Antalya’nın Serik ilçesinde ağaçlarını ilaçlama yapmak için girdiği arazide devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, bugün saat 16.00 sıralarında Bucakköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Hüseyin İşlek (71) bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada rampada kontrolünü kaybettiği traktör devrildi. Traktörün altında kalan İşlek, ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İşlek, özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.