Ağaçlı Sahne’de Damda Caz Akşamları başlıyor

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

İKSV Caz Festivali Direktörü Harun İzer küratörlüğünde İzmir’deki UrlaDam Ağaçlı Sahne’de bir dizi konser müzikseverlerle buluşacak.

Caz müziğin farklı tonları iki gün boyunca UrlaDam’da dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Toplam dört özel performansın gerçekleşeceği Damda Caz Akşamları, 11-12 Temmuz tarihlerinde saat 21.00-23.00 arasında dinleyicileri ağırlayacak.

11 Temmuz’da Asena Akan Contempo ile başlayan müzik şöleni Evrencan Gündüz konseriyle devam edecek. 12 Temmuz akşamındaki açılışı Ferit Odman Quintet yapacak, devamında ise Mehmet Ali Sanlıkol’un konseri yıldızlar altında gerçekleşecek.



