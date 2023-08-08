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Ağaçlık alana devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrilen traktörde 1 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 08.08.2023 14:45
  • Giriş: 08.08.2023 14:45
  • Güncelleme: 08.08.2023 14:46
Kaynak: İHA
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Ağaçlık alana devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

 İHA'nın aktardığına göre, M.G. (65) idaresindeki tescilsiz traktör sürücüsünün henüz belirlenemeye bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç ardından yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Kazada sürücü M.G., ağır yaralanırken ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. 

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