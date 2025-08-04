Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Şanlıurfa’da ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi’ndeki ağaçlık alanda çıktı. Çıkan yangın korku dolu anlara neden olurken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmaların sonucunda yangın kontrol altına alındı. Onlarca ağacın külle döndüğü yangınla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.