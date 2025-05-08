Ağaoğlu’nun "kasaba" hayaline engel

Halil ERTUNÇ

Muğla’nın Milas ilçesindeki Boğaziçi-Bargilya Tuzla Sulak Alanı’nı tehdit eden iki büyük turizm projesine karşı yıllardır süren hukuk mücadelesinde yeni bir zafer elde edildi. Kamuoyunda “Ali Ağaoğlu’nun Kasaba Projesi” olarak bilinen Turizm Kenti Projesi’nin ikinci çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı da iptal edildi.

Bir diğer proje olan “Vita Park Golf ve Turizm Kompleksi” içinse iptal kararı Danıştay tarafından bozuldu. TMMOB Mimarlar Odası, Milas Belediyesi ve yaşam savunucuları Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Muğla 1. İdare Mahkemesi, Ali Ağaoğlu’nun şirketi Akdeniz İnşaat Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin hayata geçirmeyi planladığı Turizm Kenti Projesi için verilen ikinci ÇED olumlu kararını iptal etti. Mahkeme, telafisi güç zararlar doğuracağı açıkça belli olan bu proje için çevresel etkilerin ciddi tehdit oluşturduğunu vurguladı. Projede; 3 bin 683 villanın yanı sıra, 4 ayrı otel ve 6 adet günübirlik dinlenme tesisi ile alışveriş merkezi, hastane, okul, bankalar, su sporları merkezi, sinema, sanat merkezi, kongre merkezi, rezidans, kafeterya ve restoranlar ve golf sahası bulunuyordu.

Tuzla’nın güneyinde yer alan ve sulak alanı besleyen Kavaklarboğazı Deresi'nin ağzına yapılmak istenen “Vita Park Golf Tesisi ve Turizm Kompleksi” projesi de mahkemelere konu oldu. Bu projeye karşı açılan üç ayrı davada üç kez iptal kararı verildi. Ancak Danıştay 4. Dairesi 16 Ocak 2025’te bu iptalleri bozarak davayı reddetti ve karar kesinleştirildi. Projede; 160 konut, 154 villa, 165 odalı otel, 2 golf sahası, ticari ve sosyal tesislerin yer alması planlanıyor. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik bu alanda 20 yıldır süren mücadele şimdi Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. TMMOB Mimarlar Odası, Milas Belediyesi ve yaşam savunucuları öncülüğünde, 16 Mart 2025’te yapılan başvuru, 28 Mart’ta Anayasa Mahkemesi tarafından incelemeye alındı.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

TMMOB Mimarlar Odası, MUÇEP, Mandalya Çevre Platformu (MÇP), Boğaziçi Koruma ve Güzelleştirme Derneği (BKGD) ve Karia Kültür ve Sanat Derneği (KKSD) tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şimdilik bir kez daha durdurulabilen projenin Tuzla’ya, çevreye, doğal yaşama şimdiye kadar vermiş olduğu zararların giderilmesini bekliyor, bu yöndeki mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna beyan ediyoruz."

BÖLGENİN ÖNEMİ

Boğaziçi-Bargilya Metruk-Tuzla Sulak Alanı; çamur düzlükleri, sazlıklar, deniz börülcesi habitatları ve lagün yapısıyla flamingolar, ak pelikanlar, ördekler, cılıbıtlar ve sumrular gibi binlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

4167 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2021’de “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilan edilen bölge, Ramsar ve Bern Sözleşmeleri kapsamında da koruma altında.