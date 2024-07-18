Ağbaba: Emekliye 2 bin 500 TL zammı layık görenler 1 milyon TL'lik saat takıyor

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda tasarruf tedbirlerini içeren torba kanun teklifinin görüşmelerinde iktidarı eleştirdi. Ağbaba, "Emekliye 2 bin 500 TL zammı layık görenler 562 bin TL'lik saat takıyor. Biri var ki Cumhurbaşkanı danışmanı, 1 milyon 282 bin TL'lik saat takıyor yani 512 tane 2 bin 500 TL yapıyor bu, 75 tane asgari ücrete denk geliyor" dedi.

CHP Malatya Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda tasarruf tedbirlerini içeren torba kanun teklifinin görüşmelerinde en düşük emekli aylığına getirilen 2 bin 500 liralık zamma tepki göstererek, iktidarı eleştirdi.

Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda dün tasarruf tedbirleriyle ilgili torban kanun teklifinin görüşmeleri sırasında söz aldı. İktidarın Türkiye'yi her türlü kirliliğin, rezilliğin yaşandığı bir ülkeye dönüştürdüğünü belirten Ağbaba, "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı’nın da katıldığı bir törenle Çinli bir firmayla bir anlaşma yapıldı, hayırlı olsun. Tabii, bu anlaşmayı desteklediğimizi ifade etmek istiyorum ancak burada, teklifin 11'inci maddesinde ciddi kuşkularımız var. Bir şirket için vergi oranlarında değişiklik yapılıyor, şirket yatırım bitmeden gümrük vergisinden muaf tutuluyor; şirkete resmen özel bir indirim yapılıyor. Herhâlde bu 1 milyar dolarlık yatırım Türkiye hazinesinden finanse edilecek. Bunun iki tarafı var: Bir, bir şirkete özel indirim yapıyorsunuz ve devlet bunu finanse ediyor, bunun arkası gelmez; ayrıca bu, Anayasa’ya aykırı" diye konuştu.

"BUNA SADECE ABDULLAH GÜLER, EMEKLİ GÜLMEZ, YOKSUL GÜLMEZ"

Ağba sözlerine şöyle devam etti:

"Emekliye 2 bin 500 TL zam yapıldı, sadece en düşük emekli maaşı alan emeklilere 2 bin 500 TL zam AKP Grup Başkanı tarafından yapıldı, bunu Abdullah Güler açıkladı. Buna sadece Abdullah güler, emekli gülmez, yoksul gülmez, sadece Abdullah güler ve bu açıklamayı da Abdullah Güler’e yaptırdınız, buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu parayla 2 kişi Malatya'ya gidip dönemez, giderse geri gelemiyor, otobüs parasını karşılayamıyor ve maalesef emekliye 2 bin 500 TL'yi reva görenler lüks içinde, şatafat içinde yaşamaya devam ediyor. Savurganlık âdeta bir yaşam biçimine, bir ahlaka dönüşmüş durumda. Emekliye 2 bin 500 TL zam verenler tuvaletlerine, keneflerine 24 milyon lira yatırım yapıyorlar.

Emekliye 2 bin 500 TL zammı layık görenler 562 bin TL'lik saat takıyor. Tabii gelen gidene rahmet okutuyor; biri var ki Cumhurbaşkanı danışmanı, 1 milyon 282 bin TL'lik saat takıyor yani 512 tane 2 bin 500 TL yapıyor bu, 75 tane asgari ücrete denk geliyor. Maalesef, ülkemiz bu dönemde çetelerin cirit attığı, devleti yönetenlerin şatafata boğulduğu, dünyada yaşanmayan her türlü kirliliğin, rezilliğin yaşandığı bir ülkeye dönüştü.

"MEMLEKET, DOLANDIRICILARIN, KARA PARA AKLAYANLARIN BAŞKENTİ OLMUŞ DURUMDA"

Memleket rüşvet cennetine dönüşmüş durumda, fuhuş olmadığı kadar artmış, ülke sanal kumar ve yasa dışı bahis cennetine dönüşmüş durumda. Maalesef memleket, dolandırıcıların, kara para aklayanların başkenti olmuş durumda. Artık kara para aklayanları İçişleri Bakanlığı’nda, Adalet Bakanlığı’nda değil, nerede görüyoruz? MASAK bulamıyor, İstihbarat bulamıyor, İçişleri Bakanlığı bulamıyor, nereden buluyoruz? Instagram’dan buluyoruz. Allah Mark Zuckerberg’den razı olsun, onun sayesinde kara paracıları görüyoruz.

Bakın, AKP iktidara geldiğinde 3 özel uçağımız vardı, şu anda 16 tane özel uçak var. Uçağı yapan, Airbus’ı yapan Fransa’da bunun yarısı kadar, Amerika’da yok, Almanya’da yok ama bizim ülkemizde, fakir fukaranın ülkesinde var. Geçtiğimiz yıl acaba yanlış mı görüyorum dedim, inanmadım ama geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri’nde görünce inandım; değerli milletvekilleri, Erdoğan buradaki zırhlısını kargo uçağıyla Amerika’ya götürüyor, araba kalmamış, buradan uçakla araba gidiyor, bunu da dikkatlerinize sunmak istiyorum. Almanya’da maça gidiyorlar, ya, hadi, burada rezil olduk da Almanya'da… Bakın, bütün Avrupa liderleri var, kimisi arabayla geliyor, kimisi tarifeli uçakla geliyor; bizimkisi Berlin’de 100 araçlık konvoyla geliyor."