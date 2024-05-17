Ağbaba’dan iktidara vakıf tepkisi

Haber Merkezi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 11 maddelik Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi görüşmelerinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, söz alarak ilgili teklife tepki gösterdi.

Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşülen Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifi’ni desteklemediklerini ifade ederek, "Yıllarca FETÖ’ye de paralel yapı kurması için destek verdiniz, şimdi aynı şeyleri tekrar yapmaya çalışıyorsunuz. Bu Dışişlerinin itibarını hiç kimse zedelememeli. Mutlaka liyakatli kadroların eskisi gibi iş başına gelmesi lazım. Geçmişte yapılan işlere bakınca burada bir iyi niyet sezmek mümkün değil" dedi.