Ağır hasardan niye vazgeçildi

Maraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan binalarla ilgili sorunlar sürüyor. Son örnek Dersim merkeze Bağlı Burmageçit köyünde yaşandı. Köyde bulunan bazı evler 6 Şubat Maraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar aldı. Tunceli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde bina ‘ağır hasarlı’ olarak kayıtlara geçti.

Ekipler daha sonra köyde yeni konutların yapılması için yer tespiti çalışmalarında bulundu. Hasarlı evlerini yıkılan köylüler yeni konutların yapımını beklerken 31.12.2024 tarihinde kendilerine tebliğ edilen belgeyle konutları hakkında "ekonomik ömrünü tamamladığı" yönünde karar verildiğini gördü.

Karara tepki veren yurttaşlar, AFAD Müdürlüğü’ne itirazda bulundu. Dilekçede konutlarının ağır hasarlı olması için bireysel bir başvuru olmamasına rağmen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan tespitte ağır hasarlı olarak tespit edildiği hatırlatıldı. Dilekçede şöye denildi: "Ekonomik ömrünü tamamlamış olan bir bina nasıl oluyor da evlerimiz yıkıldıktan sonra ekonomik ömrünü tamamlamış oluyor? Hangi teknik inceleme yapıldı ki ekonomik ömrünü tamamlamış oluyor? Madem ekonomik ömrünü tamamladıysa neden ağır hasar incelemesi yapılmıştır?"