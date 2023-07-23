Ağır hasarlı 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde ağır hasar alan 6 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Binanın çökmesiyle etrafı toz bulutu kapladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi'ndeki 6 katlı bina da ağır hasar gördü. Denetimlerde ağır hasarlı olduğu belirlenen bina, boşaltıldı. Binanın, dün akşam saatlerinde yıkılması için ekipler çalışmalara başladı. Çalışmalar sırasında bina, bir anda aldığı darbelerin etkisiyle çöktü. Binanın çökmesiyle etrafı, bir anda toz bulutu kapladı. Kısa süreli paniğe yol açan binanın çökme anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.