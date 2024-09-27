Ağır hasarlı 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü
Diyarbakır'da Maraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve boşaltılan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.
Kaynak: DHA
Diyarbakır'da depremde ağır hasar alınca boşaltılan 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde ağır hasar alınca tahliye edilen Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 7 katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı.
Bina, yıkım sırasında çöktü. Çökme ile çevreyi toz bulutu kapladı.