Ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü: 1 yaralı
Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çöktü. İş makinesi operatörü yaralandı.
Kaynak: AA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu operatör yaralandı.
Kuşalanı Mahallesi'nde yıkım kararı verilen ağır hasarlı 4 katlı bir bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.
İş makinesinin bir kısmı enkaz altında kalırken, araç içerisinde sıkışan operatör, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralanan operatör, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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