Ağır hasarlı bina yıkımında yangın merdiveni az hasarlı evin üzerine düştü
Kaynak: İHA
Deprem bölgesi Adıyaman’da ağır hasarlı bir binanın yıkımı esnasında yangın merdiveni az hasarlı evin damına düştü.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi 1246 Sokak içerisinde bulunan ağır hasarlı 7 katlı binanın yıkımına başlanıldı. Yıkım esnasında ağır hasarlı binanın yangın merdivenleri devrilerek yan tarafında bulunan 2 katlı az hasarlı evin üzerine düştü.
Ölen yada yaralananın olmadığı olayda çıkan sesten dolayı kısa süreli panik yaşandı. Meydana gelen olayda az hasarlı evin damında bulunan güneş enerjisinde maddi hasar meydana geldi.