Ağır hasarlı binada çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da, ağır hasarlı bir binada çıkan yangın korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Yenipınar Cami yakınlarında bulunan bir ağır hasarlı binada yangın meydana geldi.

Madde bağımlıları tarafından yakıldığı ileri sürülen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Korkuya neden olan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.