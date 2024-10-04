Ağır hasta Kuday’ın başvurusu reddedilmiş

Haber Merkezi

Metris R Tipi Kapalı Cezaevi’nde hayatını kaybeden Abdulkadir Kuday’ın cenazesi dün memleketi Mardin’de toprağa verildi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Kuday için dernek binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kuday’ın avukatı Eda Önal, ATK tarafından 3 kez “cezaevinde kalamaz” raporu alındığı halde müvekkilinin tahliye edilmediğini söyledi.

Önal, “Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olması ve ‘infazına hiçbir şekilde ara verilemeyeceği’ sebep gösterilerek tahliye edilmedi. AİHM, bu hususun işkence yasasına aykırı olduğunu açıklamasına rağmen Abdulkadir Kuday, tüm yetkililer tarafında hapishanede ölüme terk edildi. En son yaptığımız başvuru 10 gün önce reddedildi. AYM’nin bu ret kararından sonra Abdulkadir Kuday’ı kaybettik” diye belirtti.