Ağır hasta tutsak Aras hakkında tahliye talebi

HABER MERKEZİ

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, hasta tutsakların durumuna dikkat çekmek amacıyla düzenlediği F Oturması eyleminin 734’üncüsünü dernek binası önünde gerçekleştirdi.

Ağır hasta mahpus Özgür Aras’ın sağlık durumunun anlatıldığı eylemde Aras’ın MS hastası olduğu, hastalığa bağlı olarak birçok kez felç geçirdiği ve ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi. Açıklamada, uygun tedavi ve bakım koşullarına ihtiyaç duyan Aras’ın, hapishane koşulları ve tedavisinin aksaması nedeniyle sağlık durumunun hızla kötüleştiği kaydedildi.

6 Nisan 2026’da avukatları tarafından ziyaret edilen Aras’ın, beyninde aktif plak bulunduğunu ve düzenli kontrollerinin hayati olduğunu aktardığı belirtildi. Aras’ın ayrıca, kullandığı ilaçların ağır yan etkileri bulunduğunu ve kalp krizi riski taşıdığını ifade ettiği kaydedildi. Açıklamada, Aras olmak üzere hapishane koşullarında tedavisi mümkün olmayan tüm hasta mahpusların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.