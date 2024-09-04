Ağır hasta tutsak Özbek için başvuru

Haber Merkezi

Antalya Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevi’nde gardiyanların tutuklu Zilan Demir’i tehdit ederek, psikolojik şiddete maruz bıraktığı ileri sürüldü. Aynı cezaevinde kalan siyasi tutuklu Tuba Sert, 2 Eylül’de ailesi ile yaptığı açık görüşte cezaevindeki hak ihlallerini anlattı.

Sert, başgardiyanın sürekli olarak tutuklulara psikolojik baskı uyguladığını, hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını paylaştı. Öte yandan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan ağır hasta tutsak Özge Özbek’in tahliye edilmesi için Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na (İHİK) başvurdu.