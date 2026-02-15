Ağır hasta tutuklu Çam ‘cezaevinde kalabilir’miş!

HABER MERKEZİ

Adli Tıp Kurumu (ATK), ağır hasta tutuklu Mehmet Emin Çam’a "cezaevinde kalabilir" raporu verdi.

Beyninde tümör bulunan, sol tarafı felçli, cezaevinde 2 kez kalp krizi geçiren, safra kesesi, böbrek hastalıkları bulunan, günde 17 farklı ilaç kullanan Çam’a verilen rapora avukatı Nezahat Celen tepki gösterdi.

ATK raporu üzerine tahliye talebini reddeden savcılık kararına karşı Celen, müvekkilinin yaşadığı sağlık sorunları ve ilerleyen yaşı nedeniyle daha fazla cezaevinde tutulmasının hayati risk barındırdığını belirtti. Celen, Çam’ın tahliye edilmesini istedi.

MA’nın haberine göre Celen, "ATK’lerin ağır hasta tutuklular için verdiği cezaevlerinde kalabilir yönündeki raporlar tıp etiğinin dışında kararlardır ve tutukluların hem yaşam hakkını hem de sağlığa erişim hakkını ihlal etmektedir" dedi. Çam’ın kızı Şimel Çam, 74 yaşındaki babasının cezaevinde iki kez kalp krizi geçirdiğini hatırlatarak, "Beyninde tümör var. Sol tarafı felçli. Safra kesesi ve böbrek hastalıklarıyla mücadele ediyor. Yürümekte zorlanıyor, unutkanlığı her geçen gün ilerliyor" ifadelerini kullandı.