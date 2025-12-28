Ağır hasta tutuklu Ertürk hakkında tahliye talebi

HABER MERKEZİ

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, her hafta düzenledikleri “F oturması” eyleminin 718’incisini Beyoğlu’nda bulunan dernek binası önünde gerçekleştirdi.

Eylemde, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta tutukluKemal Ertürk’ün durumunu dikkat çekildi. Yapılan açıklamada, “Ertürk; Wernicke Korsakoff, Tip 2 Diyabet, Hipertansiyon hastası.

Ailesi tarafından verilen bilgiye göre; Ertürk, hapishane koşullarına bağlı olarak birçok hastalığa yakalandı ve yine olumsuz hapishane koşulları, hastaneye sevk işlemlerindeki aksamalar, kelepçeli muayene ve tedavi dayatması gibi nedenlerle hastalıkları iyileşmediği gibi durumu gittikçe ağırlaştı" denildi.

Açıklamada Ertük’ün tedavisi için serbest bırakılması için çağrı yapıldı.