Ağır hasta tutuklu Güvel hakkında tahliye talebi

Haber Merkezi

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Buca Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan 78 yaşındaki ağır hasta tutuklu Mehmet Güvel’in tahliyesi için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı. Başvuru dilekçesinde Güvel’in yüzde 80 engelli, Wernicke Korsakof (WK) ve prostat kanseri olduğu belirten Karaca, Güvel’in yaşadıklarının ağır insan hakları ihlali olduğu kaydetti.

Yaklaşık 6 aydır tutuklu olan Güvel’in gönderdiği mektupta günlük gereksinimlerini dahi yerine getiremediğini ifade ettiği belirtilen dilekçede, Adalet Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) kendisi hakkında “cezaevinde kalamaz” raporları düzenlediğine yer verildi.

Dilekçede şunlar belirtildi: “Hem Y Tipi cezaevlerinin kendi fiziksel koşulları hem de mektuplarda aktarıldığı kadarıyla Güvel’in yaşadıkları, ağır insan hakları ihlali niteliğindedir. Zira hem Wernicke Korsakof hastası, hem prostat kanseri hem de 78 yaşında bir vatandaşın cezaevinde tutulmasının, hakkındaki cezaevinde kalamayacağına ilişkin kararın uygulanmamasının yaratacağı tek sonuç Güvel’in ölümüdür. Bu nedenle vatandaşın bir an evvel tahliyesinin ve tedavisinin sağlanması için gereğinin yapılması için bilgilerinize arz ederim.”