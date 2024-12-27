Ağır hasta tutuklular büyük risk altında

Haber Merkezi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi Hapishaneler Komisyonu, Adana’daki cezaevlerine ilişkin raporunu açıkladı. Açıklamada konuşan İHD Adana Şubesi Hapishaneler Komisyonu Sözcüsü Aziz Sarı, Suluca 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde ağır hasta tutuklular Fevzi ve Ömer Arslan adlı kardeşler ile Celal Ercan ve Hacı Alagaş'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu söyledi.

Başvurulara rağmen hasta tutukluların hastane sevklerinin kabul edilmediğini ifade eden Sarı, Arslan kardeşlerin hayati tehlikesinin yüksek olduğunun altını çizdi.

Sarı, "Mahpusların sağlık haklarına erişimi engelleniyor. Kelepçeli muayene ve ring araçlarında kelepçeli yolculuk gibi uygulamalar güvenlik gerekçesiyle insan haklarının önüne geçiriliyor" dedi.

403 tane cezaevinde kapasitenin çok üstünde tutuklu olduğunu söyleyen Sarı, 1 Temmuz itibarıyla cezaevlerinin kapasitesi 295 bin 328 kişi iken tutuklu sayısının 342 bin 526'ya ulaştığını söyledi.