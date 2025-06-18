Ağır hasta tutuklulara ATK eziyeti

Haber Merkezi

Ağır hasta mahpusların ceza infaz süreçleri, Adli Tıp Kurumunun verdiği raporlar ve hasta mahpuslar için cezaevi koşulları her gün gündemde yerini koruyor. İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) güncel verilerine göre, cezaevlerinde 335’i ağır olmak üzere en az bin 412 hasta mahpus bulunuyor. Kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kanun 4 Haziran tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısıyla yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç hasta mahkumlara, tahliye ve konutta infaz yolu açılıyor. Ancak buna rağmen hasta tutuklular tahliye edilmiyor.

İHD’nin ağır hasta tutsak listesinde yer alan ve sol tarafı felçli olan 73 yaşındaki Mehmet Emin Çam’ın tahliyesi için yapılan başvurular sonuçsuz kalırken, Adli Tıp Kurumu (ATK) “cezaevinde kalabilir” raporu verdi.

Çam’ın avukatı Nezahat Celen, müvekkilinin yaşadığı sağlık sorunları ve ilerleyen yaşı nedeniyle daha fazla cezaevinde tutulmasının hayati risk barındırdığını belirterek, 22 Nisan’da “infaz erteleme” talebiyle Batman Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu. Savcılık da Çam’ın ATK’ye sevk edilmesi yönünde karar verdi. 9 Mayıs’ta ATK’ye sevk edilen Çam’ın durumunu inceleyen ATK 11’inci İhtisas Kurulu, 21 Mayıs’ta verdiği kararında 73 yaşındaki Çam’ın “Kocama hal niteliğinde olmadığı”, cezaevinde kalp krizi geçiren, sol tarafı felçli ve birçok hastalığı bulunmasına rağmen “Tek başına hayatını idame edebilir” yönünde de karar vererek, Çam’ın tahliye olmasını engelledi.

TIBBİ GERÇEKTEN UZAK

Çam’ın ailesi, karar sonrası Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu (İHİK) üyesi Newroz Uysal Aslan’a başvuruda bulundu. Newroz Uysal Aslan da, ailenin talebi üzerine İHİK’e başvurdu. Yapılan başvuruda, ATK’nin 73 yaşındaki Çam ile ilgili “Kocama hali niteliği taşımıyor” ifadelerine dikkat çekilerek, bu durumun tıbbi gerçeklikten uzak ve insan onuruna aykırı olduğunun altı çizildi.

Ayrıca Çam’ın durumunun gözlemlenmesi için bağımsız uzmanların gidip değerlendirme yapması talep edilen başvuruda, ATK’nin yeniden düzenlemesi, yaşlı ve ağır hasta tutsaklara yönelik “özel infaz statüsü” belirlenmesi için Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunması istendi.

İki kez kalp krizi geçirmiş, üç kalp damarından yalnızca biri açılabilmiş ve diğer iki damarı tıkalı olduğu için yalnızca ilaç tedavisiyle hayatta kalmaya çalışan Çam’ın beyninde üç damar tıkanıklığı, böbrek operasyonları, görme ve işitme kayıpları gibi çoklu ve kronik sağlık sorunlarıyla boğuştuğu öğrenildi.