‘Ağır hasta tutukluların yaşam hakkını korumamız gerekiyor’

HABER MERKEZİ

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu, her hafta düzenledikleri "F Oturumu" eyleminin 645’incisini dün İstanbul Beyoğlu’nda bulunan dernek binası önünde gerçekleştirdi.

Eylemde sık sık ‘‘Tedavi haktır engellenemez’’ ve ‘‘Hasta mahpuslar serbest bırakılsın’’ sloganı atıldı. Bu haftaki açıklamada, Marmara 5 No’lu Cezaevi’nde tutulan yüzde 68 engelli, Wernicke Korsakof hastası Mustafa Yaşar’ın durumuna dikkat çekildi. Açıklamayı okuyan İHD Üyesi Ferit Barut, Yaşar’ın yüzde 68 engelli olduğunun hastane raporlarıyla sabit olduğunu söyledi.

Barut, Yaşar’ın Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) gözetiminde tedavisi devam ettiği halde tutuklandığını belirtti. Yaşar’ın tahliye edilmediği takdirde geri dönüşü olmayacak sağlık sorunları yaşayabileceğini kaydeden Barut, “Mustafa Yaşar ve bütün hasta tutsaklar serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarını korunması için bir kez daha yetkilileri göreve çağırıyoruz” dedi.