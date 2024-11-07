Ağır hasta tutuklunun ATK’ye sevki iptal edildi

Haber Merkezi

Kanser hastalığı nükseden ve 12 gündür yoğun bakımda olan 67 yaşındaki ağır hasta tutuklu Abdurrahman Gemicioğlu’nun Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevki iptal edildi. Gemicioğlu’nun raporlarının ATK’ye gönderileceği belirtildi.

MA’nın haberine göre, doktorların raporları doğrultusunda hakkında ATK’ye sevk kararı verilen Gemicioğlu’nun ağır hastalıklarından dolayı sevkinin yapılmayacağı, sadece alınan raporların gönderileceği öğrenildi.

Gemicioğlu’nun birçok hastalığının tetkikleri halen alınmadığı için ATK’ye gönderilecek raporun da gecikeceği kaydedildi. Babasının durumunun kritik aşamada olduğunu belirten Elif Gemicioğlu, ATK raporunu numuneler için beklediklerini söyledi. Gemicioğlu, “Babam yatalak, temel hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor. Tutuklandıktan sonra randevuya götürülmedi ve bir daha randevu alınmadı. Tedavisi yarıda kaldığı için kolon kanseri tekrar nüksetmiş. Onkoloji doktoru tekrar biyopsi istemiş. Bu sonuçlar çıkınca ancak ATK’ye gönderilir. Babam bu şekilde yaşamını idame edemez, derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.