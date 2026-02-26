Ağır hasta tutuklunun tahliyesi 11 ay ertelendi

Haber Merkezi

İzmir Buca Cezaevi’nde tutulan ağır hasta tutuklu İbrahim Tekin, Mayıs 2025’te infaz süresini tamamlamasına rağmen İdare Gözlem Kurulları’nın, “pişmanlık dayatmasını” kabul etmediği için tahliyesi 11 ay ertelendi.

MA'nın haberine göre Katibe Tekin, eşinin cezaevi süresi boyunca guatr, prostat, nefes darlığı ve fıtık gibi hastalıklarla mücadele ettiğini belirterek, eşinin 30 yıllık infaz süresini Mayıs 2025’te tamamladığını söyledi.

Tekin, “Bir yandan barış diyorlar bir yandan cezasını bitirmesine rağmen tahliye edilmeyen tutsaklar var. Yine hasta tutsaklar bırakılmıyor. İbrahim prostat ameliyatı olmuş, gözlerinden rahatsız, nefes darlığı nedeniyle oksijen tüpü kullanıyor. 78 yaşına girmiş, hasta ve halen cezaevinde ne işi var?" diye sordu.