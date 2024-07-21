Ağır hasta tutukluya hücre cezası verildi, kuşları alındı

Haber Merkezi

Hasta tutuklu Cengiz Sinan Halis Çelik’in “keyfi” uygulamalara maruz kaldığı, hücre cezası verilerek muhabbet kuşlarına el konulduğu belirtildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Marmara 5 No’lu Kapalı Cezaevi’nde olan ve 1997’den beri cezaevinde olan ağır hasta tutuklu Cengiz Sinan Halis Çelik’in maruz kaldığı hak ihlallerine dair, dernek binasında basın toplantısı gerçekleştirdi. Açıklamaya Çelik’in kardeşi Nesrin Çelik’de katıldı.

Nesrin Çelik, kardeşinin bir dizi sağlık sorunu olduğunu ve tedavi edilmediğini belirtti. Çelik, “Cezaevine girmeden önce kendisi gayet sağlıklı bir insandı. Cezaevine girdiğinden bu yana çeşitli sağlık sorunları yaşadı. Epilepsi, mide ülseri ve mesane kanseri gibi hastalıkları var. Tüm bunlara rağmen cezaevi revirine gittiği zaman ise revir doktoru ‘yine mi sen, ben sana bakmayacağım’ diyerek tedavi hakkını engelliyor” dedi.

Kardeşine yönelik “keyfi” uygulamalar olduğunu belirten Çelik, “Haziran ayında koğuşu basılarak ani bir aramaya tabi tutuluyor. Kantinden satın aldığı gazeteler ve muhabbet kuşlarına el koyuyorlar. Gardiyanlar çıkmak üzereyken Cengiz, kendilerine ‘Siz duvardan akan ve üst hücreden gelen lağım suların ve kötü kokuyu görmüyor musunuz’ diyor. Ardından 2 gün sonra Cengiz’e aramaya engel oldu gerekçesiyle 1 günlük hücre cezası verildi” diye belirtti.

DÜŞMAN HUKUKU

İHD Cezaevi Komisyonu üyesi Hatice Onaran, tüm Türkiye genelinde politik tutukluların ağır hak ihlalleri yaşadığını belirtti. Onaran, “Politik mahpuslar iktidar tarafından çifte standart ve düşman hukuku uygulanıyor. Tecrit, hücre cezaları tüm bunların yanında birde tutsaklara psikolojik işkence uygulanıyor. Bizler insan hakları savunucuları olarak cezaevlerinde yaşanan bu vahşetleri asla kabul etmeyeceğiz ve tüm bu uygulamaları teşhir edeceğiz” şeklinde konuştu.